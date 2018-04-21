/ Танцующего ребенка на карнизе пятого этажа сняли на видео

Девочка прыгала и наклонялась вниз

Шокирующие кадры появились в социальных сетях Челябинска. Очевидец снял на видео, как из окна самого верхнего этажа жилого дома выходит ребенок. Девочка встает на узкий карниз и пританцовывает. Спустя несколько секунд она возвращается в комнату, а после снова выходит на выступ со стороны улицы и наклоняется вниз. Леденящее душу видео снято в Металлургическом районе Челябинска и оно уже вызвало общественный резонанс. Интернет-пользователи возмущены действиями автора видео. Они считают, что в такой ситуации нужно было не снимать, а спасать ребенка.

Тут не снимать, а делать надо было что- то. Знаю точно, что про телефон даже бы и не подумала, чтоб стоять и снимать! — комментируют видео пользователи в социальных сетях.

Сотрудники МЧС рекомендуют в таких ситуациях срочно вызывать спасателей и пытаться контролировать ситуацию до их приезда.





