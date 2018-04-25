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Танцующие на карнизе высотки дети попали на видео

Экстремальное развлечение шокировало челябинцев.
сегодня в 13:59
  |  Происшествия

Компания подростков устроила танцы на десятиэтажке в микрорайоне Шагол. Инцидент произошел крыше дома  №6 на улице Бурденюка в понедельник, 23 апреля. За опасным развлечением детей наблюдали местные жители. Танцы юных экстремалов попали на видео, ролик разместили в социальных сетях. Жители соседних домов утверждают, что такой досуг молодые люди выбирают уже не в первый раз.

Родители, будьте внимательны к своим детям. – призывает автор ролика.

Видео посмотрели уже почти четыре тысячи человек. В комментариях пользователи назвали такие танцы смертельно опасными.

В полицию по данному факту обращений не поступало. В пресс-службе УВД города добавили, что свидетелям подобных происшествий необходимо незамедлительно обращаться в правоохрательные органы.

Отметим, дом находится на контроле Главного управления жилищным фондом Минобороны.

Напомним, ранее челябинец снял на видео, как из окна верхнего этажа жилого дома выходит ребенок. Девочка встает на узкий карниз и пританцовывает.

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