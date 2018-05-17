/ Пожилую челябинку пытались отговорить от прыжка с 4 этажа

Женщину стояла на самом краю балкона и смотрела вниз.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Пожилую женщину спасали на северо-западе Челябинска сегодня, 17 мая. Она выбралась на козырек балкона, расположенного под своей квартирой, и стояла там, глядя вниз. Женщину заметили очевидцы. До приезда сотрудников МЧС с челябинкой, оказавшейся в западне на высоте 4 этажей, разговаривали очевидцы. Они просили оставаться на месте или залезать обратно в квартиру. Женщина отказывалась идти куда-либо. Соседи даже успели натянуть матрац под окнами, если вдруг женщина решит спрыгнуть.

В 11:14 поступил вызов: женщина повисла на балконе 4 этажа. На место прибыли сотрудники 11 пожарной части. С помощью автолестницы они спустили женщину на землю. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

После спасения женщину передали «скорой». Причины, по которым жительница Челябинска оказалась на козырьке балкона, неизвестны.