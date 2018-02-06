/ 21-летняя туристка разбилась во время похода на Двуглавой сопке

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Накануне, 5 февраля, на склоне Двуглавой сопки серьезные травмы получила молодая девушка. Она неудачно спускалась с горы и упала. На помощь 21-летней туристке выехали представители Златоустовского спасотряда.
Спускаясь с Двуглавой сопки, девушка поскользнулась и упала, после чего начала скатываться вниз и ударилась об дерево. Двигаться дальше самостоятельно она уже не могла. Прибывшие спасатели зафиксировали у пострадавшей травму таза. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
21-летнюю пострадавшую спустили до подножия горы с помощью носилок, дальше девушку на снегоходе доставили в Златоуст и передали медикам. Сейчас за состоянием туристки следят местные врачи.