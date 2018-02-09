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/ Обманувшего туристов мошенника отправили в колонию на Южном Урале

Обманувшего туристов мошенника отправили в колонию на Южном Урале

Работник компании нанес ущерб в размере около 1,2 миллиона рублей.
сегодня в 10:52
  |  Общество

Работник туристической фирмы «7 Континент» наказан за мошенничество. Мужчина обманул потенциальных клиентов и присвоил себе крупную сумму денег. Туристы передали ему около 700 тысяч в счет будущих поездок из Челябинска в Самару, Вардане и Казань. Кроме того, осужденный причинил ущерб 504 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, осуществившему пять автобусных туров по перевозке туристов за счет собственных средств.

Советский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», статьей 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

По решению суда виновник проведет 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Также мужчине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и компенсация исков потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.

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