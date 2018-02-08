/ Названа дата возвращения на родину пострадавшей в Грузии южноуральской туристки

Уроженка Магнитогорска вернется домой регулярным рейсом.

Елена Кириллова, которая травмировалась во время отдыха в Грузии, вылетит из Тбилиси в Москву в период с пятницы, 9 февраля, по субботу, 10 февраля. Уже из российской столицы она отправится в Магнитогорск.

Вылет состоится ориентировочно с пятницы на субботу регулярным рейсом в Москву, а потом в Магнитогорск. Перелет и сопровождение медицинским работником организует Минздрав Российской Федерации. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном министерстве здравоохранения.

На данный момент Елена Кириллова находится в больнице в Тбилиси вместе со своей сестрой. Девушки отправились в Грузию на зимние каникулы, но в разгар отдыха Елена оступилась и упала с 20-метровой скалы во время горного похода.



По словам сестры пострадавшей, Елена уже перестала принимать обезболивающее и снотворное, самостоятельно переворачивается и активно готовится к возвращению на Южный Урал. По прилету некоторое время она проведет дома, после чего продолжит лечение в местных медицинских учреждениях.

