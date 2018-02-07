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/ Родственники назвали условия транспортировки разбившейся в горах туристки из Магнитогорска

Родственники назвали условия транспортировки разбившейся в горах туристки из Магнитогорска

Перелет в Россию состоится при поддержке Минздрава.
сегодня в 10:16
  |  Общество

Родные уроженки Магнитогорска, пострадавшей во время отдыха в Грузии, подтвердили возможность возвращения женщины домой. Об этом заявили медики после очередного осмотра. Перед этим ей нужно провести несколько недель, соблюдая постельный режим. Также близким удалось договориться о транспортировке женщины в Магнитогорск совместно с Минздравом.

После долгих переговоров и разъяснений, мы согласились на транспортировку от Центра мед. катастроф «Защита» Минздрава Российской Федерации. Они подтвердили, что обеспечат носилки со специальным вакуумным матрасом, врача и медсестру с необходимым оборудованием и медикаментами на борту самолета, амбулифты для поднятия/выгрузки Лены на носилках на борт самолета в Москве и Магнитогорске, медицинский кабинет в аэропорту Москвы на время ожидания между рейсами, «скорую» помощь в Магнитогорске для транспортировки Лены из аэропорта, варианты перелетов Тбилиси-Москва-Магнитогорск. — поделилась сестра пострадавшей Надежда Кириллова.

Напомним, зимние каникулы в Грузии обернулись для 30-летней жительницы Магнитогорска больницей. Женщина с родными отправилась на отдых в Тбилиси, где и произошел несчастный случай. Путешественница оступилась во время горного похода и упала с 20-метровой высоты.

Елену Кириллову доставили в местную больницу. Как рассказала сестра пострадавшей, женщина получила множественные переломы, гематомы, контузию легкого. Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. За 11 дней, которые женщина провела в больнице, ее родные должны оплатить около 5 тысяч долларов или порядка 280 тысяч рублей. Врачи запретили перевозить женщину на дальние расстояния в течение минимум 4 недель. Родные нашли альтернативный вариант размещения, чтобы сократить расходы. Неравнодушные люди собрали для нее больше 1 миллиона рублей, чтобы погасить долги и оплатить дальнейшее лечение.

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