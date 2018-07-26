/ 2-летний малыш упал с высоты 4 этажа, облокотившись на москитную сетку

Ребенок в больнице.

Очередной случай падения ребенка из окна квартиры зафиксировали в Челябинске. 2-летний малыш вывалился в Совестском районе из закрытого москитной сеткой окна квартиры на 4 этаже. Ограждение не выдержало веса ребенка. Как утверждают медики, ребенок удачно упал на землю.

После падения ребенка госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1. По имеющейся информации, у него диагностированы множественные ушибы головы. По прибытию «скорой» у него не было зафиксировано состояния шока. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Врачи рекомендовали родителям ребенка на время оставить его под наблюдением. Источники в правоохранительных органах подтверждают факт произошедшего.

Сайт «Первый областной давал рекомендации для родителей, которые позволят избежать повторения подобных ЧП. Читайте инструкцию здесь.

