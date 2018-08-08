/ Металлический штырь проткнул ногу рабочему в Магнитогорске

Мужчина упал с большой высоты.

Служащий одного из предприятий Магнитогорска упал с высоты на металлическую конструкцию. Торчащая из земли арматура насквозь проткнула ногу 41-летнего мужчины. На место происшествия прибыли спасатели, которые и оказали пострадавшему первую помощь.

Высота падения составила примерно 3−4 метра. Арматура проткнула бедро мужчины. Прибыв на место, областные спасатели обрезали конструкцию и освободили ногу пострадавшего — говорится в пресс-релизе Поисково-спасательной службы.

Инцидент произошёл во вторник, 7 августа. Сообщается, что рабочий получил травму во время работы на одном из предприятий, но не уточняется на каком.