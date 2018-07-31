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/ Реконструкцию памятника Ленину приостановили из-за угрозы падения монумента

Реконструкцию памятника Ленину приостановили из-за угрозы падения монумента

Правильность выполнения работ подрядчиком начали проверять.
сегодня в 12:02
  |  Общество

Памятник Ленину на площади Революции останется «голым» на несколько недель. С постамента сняли облицовку — мраморные плиты. Однако выяснилось, что делали это неправильно. Как рассказали сайту «Первый областной», работа велась отбойными молотками, что могло повредить не только сами плиты, представляющие ценность как составная часть всего памятника, но и основание монумента. То есть вождь революции рискует упасть на площадь и находящихся там людей при продолжении неосторожных работ. Администрацией города и Госкомитетом объектов охраны культурного наследия было принято решение на неопределенный срок работы приостановить.

Возникли вопросы в правильности проведения работ, а также вопросы относительно состояния памятника. Будут проведены дополнительные лабораторные исследования, обследование состояния старых плит, которые были сняты, на бумаге будет определен порядок проведения работ, чтобы не нанести ущерб объектам, чтобы все прошло качественно. — рассказал сайту «Первый областной» председатель госкомитета Александр Баландин.

Предварительно, исследования планируют завершить до конца следующей недели. Уточнить эту информацию не смогли представители пермской компании-подрядчика. От дополнительных комментариев они также воздержались, но отметили, что работы в любом случае продолжатся.

На сроки выполнения работ эта ситуация не повлияет. Мы привыкли творить чудеса. Реконструкцию, как и раньше, мы планируем завершить в конце октября. — проинформировали сайт «Первый областной» в компании «Евразия-Сервис».

Напомним, работы по обновлению архитектурного ансамбля на площади Революции оценили в 14,8 миллиона рублей. Подрядчику предстоит демонтировать гранитные плиты постамента, прилегающих площадок, обновить трибуны.

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