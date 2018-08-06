/ «Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута

Аттракцион был закреплен только с одной стороны.

Инцидент с перевернувшимся батутом произошел в Катав-Ивановске в середине дня. Свидетелями ЧП стали несколько десятков человек. Они видели, как батут понемногу поднимался от ветра, а потом резкий порыв потащил его по площади и перевернул. По рассказам очевидцев, когда дети упали, к ним тут же подбежали все неравнодушные, чтобы оказать первую помощь. Другие стали звонить в скорую. За находившимися на батуте детьми в момент трагедии присматривали бабушки.

Так это было страшно, стою, держусь за краешек, жду его оттуда, а тут он вверх взмыл! И не знаю, что делать. Сердце в пятки ушло! У самой ноги подкосились. На коленки упала — ничего сделать не могу. Внучка кричала, что не чувствует рук и ног. Я уже подумала, все, девчонка будет инвалидом. Спасибо «скорой», сразу приехали. Подбежали быстро, на каталку, в больницу. Сразу рентген сделали. Но у наших еще удачно обошлось. Ушибы и легкое сотрясение. — рассказала сайту «Первый областной» бабушка двух пострадавших Любовь Шкерина.

Ее внуки приехали в Катав-Ивановск на каникулы и уже уезжают домой, в Ростов. Там с ними будет продолжать работать психолог. У 11-летней девочки после падения с батута психологическая травма и, по словам врачей, сгладится все нескоро.

Очевидцы утверждают, что батут был плохо закреплен.

Потом я увидела, что батут держался на двух веревках, а остальные болтались. Видимо, плохо был закреплен. Когда дети упали, батут протащило по земле и только после этого он начал сдуваться. — подтвердила сайту «Первый областной» находившаяся в то время на площади Вероника.

В полиции напомнили, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ. В рамках его расследования удалось выяснить, кому принадлежит батут.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель — жительница города Усть-Катав. Основной вид ее деятельности — предоставление развлекательной деятельности. — рассказал сайту «Первый областной» ВРИО начальника ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району Динар Низаметдинов.

Напомним, 3 августа на площади в Катав-Ивановске перевернулся батут. Четыре ребенка, находившихся там, упали. Их доставили в хирургию местной больницы. Провести там пришлось несколько дней. В итоге в больнице остается одна девочка.