Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:22
Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».
/ «Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута

«Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута

Аттракцион был закреплен только с одной стороны.
сегодня в 18:00
  |  Происшествия

Инцидент с перевернувшимся батутом произошел в Катав-Ивановске в середине дня. Свидетелями ЧП стали несколько десятков человек. Они видели, как батут понемногу поднимался от ветра, а потом резкий порыв потащил его по площади и перевернул. По рассказам очевидцев, когда дети упали, к ним тут же подбежали все неравнодушные, чтобы оказать первую помощь. Другие стали звонить в скорую. За находившимися на батуте детьми в момент трагедии присматривали бабушки.

Так это было страшно, стою, держусь за краешек, жду его оттуда, а тут он вверх взмыл! И не знаю, что делать. Сердце в пятки ушло! У самой ноги подкосились. На коленки упала — ничего сделать не могу. Внучка кричала, что не чувствует рук и ног. Я уже подумала, все, девчонка будет инвалидом. Спасибо «скорой», сразу приехали. Подбежали быстро, на каталку, в больницу. Сразу рентген сделали. Но у наших еще удачно обошлось. Ушибы и легкое сотрясение. — рассказала сайту «Первый областной» бабушка двух пострадавших Любовь Шкерина.

Ее внуки приехали в Катав-Ивановск на каникулы и уже уезжают домой, в Ростов. Там с ними будет продолжать работать психолог. У 11-летней девочки после падения с батута психологическая травма и, по словам врачей, сгладится все нескоро.

Очевидцы утверждают, что батут был плохо закреплен.

Потом я увидела, что батут держался на двух веревках, а остальные болтались. Видимо, плохо был закреплен. Когда дети упали, батут протащило по земле и только после этого он начал сдуваться. — подтвердила сайту «Первый областной» находившаяся в то время на площади Вероника.

В полиции напомнили, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ. В рамках его расследования удалось выяснить, кому принадлежит батут.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель — жительница города Усть-Катав. Основной вид ее деятельности — предоставление развлекательной деятельности. — рассказал сайту «Первый областной» ВРИО начальника ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району Динар Низаметдинов.

Напомним, 3 августа на площади в Катав-Ивановске перевернулся батут. Четыре ребенка, находившихся там, упали. Их доставили в хирургию местной больницы. Провести там пришлось несколько дней. В итоге в больнице остается одна девочка.

Общество
Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы
04.08.2018
Перевернувшиеся с батутом дети доставлены в хирургию Катав-Ивановской больницы
Происшествия
Ребенок получил серьезный перелом на батуте в Копейске
01.07.2018
Ребенок получил серьезный перелом на батуте в Копейске
Общество
СК возбудил уголовное дело из-за травмы 4-летнего ребенка на батуте
07.09.2017
СК возбудил уголовное дело из-за травмы 4-летнего ребенка на батуте
Происшествия
4-летний мальчик сломал ногу во время прыжков на батуте в Калининском районе
06.09.2017
4-летний мальчик сломал ногу во время прыжков на батуте в Калининском районе
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
«Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута
сегодня в 18:00
«Не чувствовала рук и ног». Очевидцы рассказали о падении детей с батута
Общество
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
сегодня в 17:24
Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе
Общество
Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам
сегодня в 17:03
Очистку Аргазинского водохранилища включили в список предложений по нацпроектам
Происшествия
Пенсионерка потерялась в горах во время медитации из-за судороги в ноге
сегодня в 16:46
Пенсионерка потерялась в горах во время медитации из-за судороги в ноге
Общество
Музейные сотрудники решили распилить челябинский метеорит на три части
сегодня в 16:16
Музейные сотрудники решили распилить челябинский метеорит на три части
Происшествия
Пугливая корова потащила пастуха на смерть под Челябинском
сегодня в 15:55
Пугливая корова потащила пастуха на смерть под Челябинском
Общество
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
сегодня в 14:33
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
Общество
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
сегодня в 14:11
Злоумышленников, укравших кабель для электротранспорта, нашла полиция
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6