«Упал и потерял сознание»: молодой человек поскользнулся в челябинском подземном переходе

Мужчина упал в самом центре города.

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Молодой человек упал и потерял сознание в самом центре Челябинска, в подземном пешеходном переходе. Инцидент произошел вчера, 4 января, вечером, об этом сообщили пользователи социальных сетей. По словам очевидцев, мужчина хотел спуститься вниз, но потерял равновесие, ударился головой о ступени и потерял сознание.

«Я видела эту картину сегодня, как парень лежал без сознания. Там очень скользко и опасно спускаться», — сообщает пользователь Ксения Комарова.

Ксению поддерживают и остальные пользователи, отмечая, что спускаться по лестнице подземного перехода сложно — ступени скользят.

«Это уже не первый случай, на глазах мужа неделю назад, может чуть больше. Тоже мальчик упал, голову расшиб себе», — комментирует пост пользователь Леночка Вебер.

Как сообщают свидетели происшествия, молодому человеку оказали медицинскую помощь.