Челябинцы жалуются на фонтан в подземном пешеходном переходе

Струя из стены льется прямо на ступени.

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Жители Челябинска обнаружили сегодня настоящий фонтан в месте, где его быть не должно. Подземный пешеходный переход на остановке «Детский мир» встретил челябинцев струей воды, которая бьет из стены. Вода стекает по части ступеней, где расположены противоскользящие коврики, вынуждая жителей города идти по обледеневшей стороне.

«Переход находится в аренде. По нашим данным арендатор сейчас находится в стадии банкротства, там назначен конкурсный управляющий по реализации имущества. Поэтому сейчас КУиЗО сейчас разбирается в ситуации», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

Отметим, что сама по себе вода неприятна, но грядущее похолодание грозит тем, что на ступенях образуется ледяная корка, по которой вынуждены будут спускаться горожане.