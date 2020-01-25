Челябинцы хотят видеть арт-объекты в подземных переходах

Подведены итоги голосования на портале «Активный житель».

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Челябинцы высказали свое мнение на счет того, что нужно размещать внутри городских подземок. Как использовать переходы решали на портале «Активный житель», ранее администрация обещала прислушаться к мнению горожан.

Большая часть проголосовавших — это 28% или 773 человека пожелали, чтобы в подземках расположили арт-объекты, другие 21,68% или 598 респондентов уверены, что эти места предназначены исключительно для ходьбы, а еще 17% или 471 человек полагают, что внутри можно установить информационные стенды.

Не вошло в тройку лидирующих мнение о том, что подземка — место для уличных артистов, а на пятой строке ответы тех, кто считает, что в переходах можно торговать.

Отметим, что челябинские переходы все время подвергаются критике, больше всего за отсутствие ремонта и высокую аварийность в зимний период. Сам губернатор Алексей Текслер пришел в ужас от состояния подземок на площади Революции, когда в марте прошлого года совершал свою первую рабочую поездку.