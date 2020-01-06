Противоскользящими ковриками оборудовали подземный переход в центре Челябинска

Коврики будут размещены на выходах со скользкими ступенями.

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В Челябинске подземный пешеходный переход на площади Революции оборудовали противоскользящими ковриками. Новое покрытие появилось сразу на нескольких выходах из перехода.

«Речь о выходах на „Ритм“ и к трамвайной остановке. Завтра аналогично оборудуют выход к гостинице „Южный Урал“. Остальные выходы в таких ковриках не нуждаются, т. к. там уложен специальный антискользящий гранит», — сообщает начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, что недавно, спускаясь по ступеням пешеходного перехода, молодой человек поскользнулся, потерял равновесие и упал. Из-за удара головой мужчина потерял сознание.