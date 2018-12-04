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/ Врачей, оставивших умирать пациента в коридоре, подозревают в преступной небрежности

Врачей, оставивших умирать пациента в коридоре, подозревают в преступной небрежности

Следователи проверят, есть ли в произошедшем вина медперсонала.
сегодня в 17:54
  |  Происшествия

В магнитогорской больнице умер 73-летний пациент. Он скончался 1 декабря в приемном покое, потому что врачи, как утверждает семья умершего, не оказали первую помощь. По словам родственников, мужчину с сердечным приступом привезла жена: ехали из Нагайбакского района, женщина, медик по образованию, поняла, что ждать «скорую» просто некогда. Но в больнице заявили, что срочные пациенты приезжают «с мигалками». Ожидая приема у врача, мужчина расстался с жизнью.

В больнице подтверждать или опровергать эту историю отказываются: главный врач не дает комментарии, других уполномоченных общаться со СМИ нет. Однако женщине придется изложить свою версию событий, ведь делом заинтересовался следственный комитет.

Для проверки факта возможной преступной небрежности со стороны работников лечебного учреждения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, что медучреждение, в котором умер пациент, не находится в ведении Минздрава, поэтому ведомство не может организовать проверку по факту случившегося.

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