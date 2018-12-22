/ Копейчанин сдал на металлолом колокол с памятника ликвидаторам радиационных аварий

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Колокол был оценен в 8 тысяч рублей. Его отыскали в одном из пунктов приема металла. Памятник в ближайшее время восстановят, а вот сотрудника пункта, решившего взять колокол у копейчанина, ждет проверка. Когда она завершится, полиция решит, нужно ли возбуждать дело.