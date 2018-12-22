/ Копейчанин сдал на металлолом колокол с памятника ликвидаторам радиационных аварий

Полиция отыскала не чтящего память предполагаемого преступника.

Нуждавшийся в деньгах копейчанин не пожалел памятник «Ликвидаторам радиационных аварий в Озерске и на Чернобыльской АЭС». Мужчина решил похитить колокол, являющийся частью монумента, и сдать его в пункт приема металла. Коварный план осуществился, вырученные средства мужчина успел потратить на личные нужды. Однако сотрудники полиции вычислили предполагаемого вора: это 32-летний ранее судимый житель Копейска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Колокол был оценен в 8 тысяч рублей. Его отыскали в одном из пунктов приема металла. Памятник в ближайшее время восстановят, а вот сотрудника пункта, решившего взять колокол у копейчанина, ждет проверка. Когда она завершится, полиция решит, нужно ли возбуждать дело.