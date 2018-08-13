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/ Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега

Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега

Инцидент произошел в запрещенном для купания месте.
сегодня в 13:03
  |  Происшествия

В минувшие выходные помощь спасателей потребовалась на Шершневском водохранилище. 3-летний ребенок с мамой и ее подругой оказались в опасной ситуации. Плавая на надувном матрасе, они очутились на большой глубине далеко от берега. Расстояние составило 300 метров. Вернуться самостоятельно не получалось. Оставшиеся на берегу родные своевременно заметили, что плавающие нуждаются в помощи. 

11 августа около 19 часов спасатели МКУ «ЧГСС» оказали помощь двум женщинам 21 и 26 лет, а также ребенку 3 лет. Их унесло ветром на надувном матрасе со стороны поселка Западный на Шершневском водохранилище. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении по обеспечению безопасности населения Челябинска.

После возвращения на берег медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

Известно, что купание в указанном месте запрещено.

Напомним, схожий случай произошел 1 августа на озере Мулдаккуль. 7-летний мальчик оказался нf середине озера, плавая на матрасе. Он из последних сил держался на поверхности воды. Благодаря надувным нарукавникам ему удалось дождаться помощи спасателей. Матрас ветром унесло далеко от мальчика. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

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