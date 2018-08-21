Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.18 +0.3 76.72 +0.54
Челябинск
сейчас
 
+12 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 22:16
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
Из-за прорыва коммуникаций затопило центральную улицу.
/ Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции

Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции

Ребенку разрешили сделать подтяжку лица.
сегодня в 18:20
  |  Общество

Необычный мальчик выглядит, как старик, хотя отпраздновал только 6-й день рождения. У Ернара редкая болезнь — синдром Элерса-Данлоса, или вялой кожи. Она просто висит складками, и особенно это заметно на лице. До года Ернар перенес три операции, связанные с пороком сердца. Накануне еще одну, пластическую: ресницы стали врастать в растянувшуюся кожу.

Ернар родился, как все обычные дети, все было нормально. Через два месяца у него начались изменения кожи, носогубные складки, отечность. Сейчас диагноз не лечится нигде, даже за границей. Но можно пробовать поддерживающее лечение. — рассказала Life.ru мама мальчика Зибенса Алибекова.

У мальчика много сопутствующих болезней: фиброз легких, бронхиальная астма, первичный иммунодефицит. Главная проблема, синдром вялой кожи, к сожалению родителей, не лечится. Но чтобы облегчить жизнь сыну, они решились на подтяжку кожи малыша. Удалось уговорить врачей. Скоро Ернар окажется в больнице Астаны. Именно там живет мальчик с родителями.

О жизни 6-летнего «старичка» его мама рассказывает в Инстаграм. И там же объясняет, как помочь маленькому Ернару Алибекову стать таким же, как все дети.

Происшествия
В салоне перевернувшегося автомобиля находился ребенок. Видео
  
сегодня в 16:48
В салоне перевернувшегося автомобиля находился ребенок. Видео
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
13.08.2018
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
13.08.2018
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Происшествия
Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега
13.08.2018
Надувной матрас с маленьким ребенком отнесло на 300 метров от берега
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
  
сегодня в 22:16
Пятиметровый фонтан пробил асфальт в центре Чебаркуля. Видео
Спорт
Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса
сегодня в 18:25
Евгений Малкин попал в книгу рекордов Гиннеса
Общество
Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции
сегодня в 18:20
Мальчика-«старика» с редкой болезнью готовят к пластической операции
Происшествия
2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара
сегодня в 18:07
2-летняя девочка погибла, спрятавшись под диван во время пожара
Происшествия
Трассу под Магнитогорском засыпало банными вениками. Видео
  
сегодня в 17:51
Трассу под Магнитогорском засыпало банными вениками. Видео
Общество
«Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь
сегодня в 17:29
«Он украл ребенка!». Обеспокоенная мать ищет мужчину, забравшего дочь
Общество
«Танковую карусель» отработают на Чебаркульском полигоне
сегодня в 16:56
«Танковую карусель» отработают на Чебаркульском полигоне
Общество
Операторы «Большой четверки» назвали даты отмены роуминга
сегодня в 16:51
Операторы «Большой четверки» назвали даты отмены роуминга
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6