/ 37-летняя нарушительница погибла под колесами «Лады» на трассе в Красноармейском районе

Женщина сама вышла навстречу автомобилю.

Накануне, 7 декабря, на трассе в Красноармейском районе произошло смертельное ДТП. Жертвой дорожного происшествия стала 37-летняя женщина. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить предварительную картину произошедшего. По их данным, погибшая нарушала ПДД, переходя дорогу в неположенном месте.



Водитель автомобиля «Лада Калина» 1970 года рождения сбил женщину-пешехода 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции выясняются все причины и обстоятельства происшествия.