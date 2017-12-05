/ 2 цирковых яка погибли в ДТП на новосибирской трассе

Животных перевозили из Коркино в Зауралье.

Цирковой грузовик оказался в беде на трассе Челябинск-Новосибирск. Это произошло 4 декабря в послеобеденное время. Автомобиль, двигавшийся из Коркино в Щучье, вместе с перевозившимися в нем цирковыми собаками, енотами, медведями и яками стал участником ДТП — неожиданно вылетел с проезжей части.



Водитель 1968 года, управляя «КамАЗом» с полуприцепом, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и совершил наезд на препятствие — дорожное ограждение. В прицепе находились цирковые животные, всего 22 головы. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Водитель не пострадал, однако лишился двух животных. Пара яков скончалась на месте ДТП.