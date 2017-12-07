Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.93 +0.24 69.71 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске

Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске

Два человека получили травмы.
сегодня в 14:25
  |  Происшествия

Вечером 6 декабря на северо-западе Челябинска произошло массовое ДТП с участием автомобилей ГАЗ-3302, «Киа Спортейдж», «Митцубиси Лансер» и пешехода. По информации ГИБДД Челябинска, водитель грузовой «Газели», будучи пьяным и уже лишенным прав, протаранил стоящий на встречной полосе кроссовер. Тот, в свою очередь, ударил находившийся сзади «Лансер». Кроме того, пострадал пожилой пешеход, стоявший на проезжей части.

В результате ДТП травмы получили два человека — пассажир автомобиля «Киа» — женщина 1987 года рождения и пешеход — мужчина 1957 года рождения. Рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили в ГИБДД Челябинска.

В отношении виновника составлен административный материл.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
сегодня в 15:36
В выходные в Челябинской области похолодает до -16
Происшествия
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
сегодня в 15:28
Деревенские жители через окно вытащили хозяина горящего дома в Аргаяшском районе
Происшествия
15-летняя мама из Троицка пыталась смыть новорожденного в унитаз
сегодня в 15:08
15-летняя мама из Троицка пыталась смыть новорожденного в унитаз
Происшествия
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
сегодня в 14:59
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
Происшествия
Административное здание эвакуировали в Челябинске
сегодня в 14:55
Административное здание эвакуировали в Челябинске
Происшествия
Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске
сегодня в 14:25
Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске
Происшествия
Учеников эвакуировали из здания школы в Магнитогорске
сегодня в 14:15
Учеников эвакуировали из здания школы в Магнитогорске
Происшествия
Женщина на «Гранте» сбила пешехода на «зебре» в Ленинском районе
сегодня в 14:11
Женщина на «Гранте» сбила пешехода на «зебре» в Ленинском районе
Смотрите «Онлайн ТВ»
Как региональная власть борется с коррупцией
Live
завтра в 11:00  |  Пресс-конференции
Как региональная власть борется с коррупцией
Читайте также
Происшествия
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
сегодня в 14:59
«С пол-литра выпили и поехали». Автоледи рассказала об аварии на трассе Челябинск-Троицк
Происшествия
2 цирковых яка погибли в ДТП на новосибирской трассе
05.12.2017
2 цирковых яка погибли в ДТП на новосибирской трассе
Происшествия
Автомобилист спровоцировал смертельное ДТП на «зебре» в Миассе
05.12.2017
Автомобилист спровоцировал смертельное ДТП на «зебре» в Миассе
Происшествия
Два человека оказались в больнице после тройного ДТП в Тракторозаводском районе
04.12.2017
Два человека оказались в больнице после тройного ДТП в Тракторозаводском районе
Читайте на БФМ74
Общество
Пассажир маршрутки пострадал в ДТП со скрывшимся водителем в Челябинске
31.10.2017
Пассажир маршрутки пострадал в ДТП со скрывшимся водителем в Челябинске
Общество
Грузовик на снежной дороге врезался в иномарку, стоявшую после ДТП: есть пострадавшие
30.10.2017
Грузовик на снежной дороге врезался в иномарку, стоявшую после ДТП: есть пострадавшие
Смотрите на «Онлайн ТВ»
Автоледи устроила ДТП, выпив пол-литра водки ранним утром
сегодня в 15:38  |  Происшествия
Автоледи устроила ДТП, выпив пол-литра водки ранним утром
Смотрите сейчас
Южноуральцы почтили память жертв ДТП
20.11.2017
Южноуральцы почтили память жертв ДТП
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна