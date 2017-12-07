/ Пьяный бесправник на «Газели» спровоцировал массовое ДТП в Челябинске

Два человека получили травмы.

Вечером 6 декабря на северо-западе Челябинска произошло массовое ДТП с участием автомобилей ГАЗ-3302, «Киа Спортейдж», «Митцубиси Лансер» и пешехода. По информации ГИБДД Челябинска, водитель грузовой «Газели», будучи пьяным и уже лишенным прав, протаранил стоящий на встречной полосе кроссовер. Тот, в свою очередь, ударил находившийся сзади «Лансер». Кроме того, пострадал пожилой пешеход, стоявший на проезжей части.

В результате ДТП травмы получили два человека — пассажир автомобиля «Киа» — женщина 1987 года рождения и пешеход — мужчина 1957 года рождения. Рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили в ГИБДД Челябинска.

В отношении виновника составлен административный материл.