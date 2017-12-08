/ Автомобилистов предупреждают о возможной опасности на дорогах после ухудшения погоды

Снег и гололед прогнозируются в Челябинске 9 декабря.

Снегопады и метели «активизировались» на территории Челябинска. Автомобилисты в связи с этим могут попасть в непростые ситуации. Об этом предупреждают в городской службе спасения Челябинска.



По данным Челябинского ЦГМС: 9 декабря на территории Челябинской области местами ожидается сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката. 9 декабря в Челябинской области прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.



Отметим, что ранее с похожим предупреждением выступили областные дорожники. 8 декабря федеральные трассы в Челябинской области начало заносить снегом. Экстренные службы готовы к немедленной помощи автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию.