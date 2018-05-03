/ Пациент больницы скончался после лечения позвоночника в Златоусте

Больницу начали проверять следователи.

Златоустовские следователи работают с персоналом больницы, в которой умер местный житель. Родные скончавшегося утверждают, что пенсионера лечили не от той болезни: у мужчины были не проблемы с позвоночником, а онкология. С этой же жалобой они отправились в СК. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ.

В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Максимальное наказание по данной статье −3 года лишения свободы.