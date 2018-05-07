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/ Сотня медицинских учреждений появится на Южном Урале к 2020 году

Сотня медицинских учреждений появится на Южном Урале к 2020 году

Власти выделили 1,4 миллиарда рублей на строительство.
сегодня в 11:44
  |  Общество

Новые объекты здравоохранения появятся в регионе к 2020 году. Об этом заявил первый заместитель губернатора Евгений Редин в ходе аппаратного совещания в правительстве. Уже разработана программа капитального строительства до 2020 года. В соответствии с ней в регионе появится 100 новых пунктов медицинской помощи, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и кабинеты врачей общей практики.

Президент страны Владимир Владимирович Путин уделил в своем Послании Федеральному Собранию особое внимание вопросу доступности первичной медико-санитарной помощи. Мы должны проанализировать сегодняшнюю ситуацию и оценить, что нам необходимо сделать в организации доступности первичной медпомощи на территории Челябинской области, чтобы соответствовать лучшим стандартам. Наша цель — обеспечить качественной медицинской помощью всех южноуральцев, особенно тех жителей, которые территориально проживают в самых удаленных от городов деревнях. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Деньги на строительство выделят из областной казны. В общей сложности бюджет Челябинской области направит на эти цели 1 миллиард 379 миллионов рублей.

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