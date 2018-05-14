/ 37-летнего мужчину в черной куртке из Магнитогорска нашли в петле

Волонтеры и правоохранители искали его полгода.

В Магнитогорске завершены поиски 37-летнего мужчины в черной куртке. Он пропал еще 10 ноября. Родственники говорили, что мужчина ушел из дома в поселке Крылова, после на связь не выходил и к родным не возвращался. Поисками занимались полиция, следователи и волонтеры. Спустя полгода мужчину нашли. Он долгое время был мертв.

Кезычев Константин Петрович найден. Погиб. Соболезнуем родным и близким. — сообщили сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что мужчину обнаружили в петле. Предварительно, он сам решился ее затянуть.

Разбираться в случившемся будет следственный отдел. Специалисты установят причины и обстоятельства смерти, а также предшествовавшие этому события.