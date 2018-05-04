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/ Зампред СК поручил тщательно проверить больницу, где в страшных муках умер пациент

Зампред СК поручил тщательно проверить больницу, где в страшных муках умер пациент

Больница не комментирует случившееся.
сегодня в 16:54
  |  Общество

Внучка жителя Златоуста, которого лечили от артрита вместо онкологии, подробнее рассказала о ситуации. Выяснилось, что неверный диагноз ее дедушке поставили после прохождения флюорографии. Выдали талон, где написано «норма». В базе больницы хранилась другая информация: у пациента очаговая пневмония, необходимо срочное лечение. Это вскрылось через полгода после обследования.

Никто не принес извинений, не объяснил, почему на талоне у дедушки была отметка «норма». Говорят, ошиблись и ошиблись, он бы и так у вас умер. В Челябинске онкологи сказали, что прошло слишком много времени, которое могли потратить на лечение. Дедушка умер в страшных муках. Мы написали заявление в следственный комитет, они отправили в отдел полиции, оттуда дело передали в МВД. В ноябре 2017 его закрыли и все. Мама поехала 11 апреля в Челябинск, приезжал заместитель Бастрыкина Лазутов. Он, как увидел документы, приказал возбудить уголовное дело. — рассказала сайту «Первый областной» внучка скончавшегося Юлия Лежнева.


Сейчас идет расследование. Следователи намерены дать правовую оценку действиям каждого сотрудника больницы Златоуста, где наблюдался пациент с онкологией. Сами врачи отказываются давать комментарии по данному вопросу.

Все разговоры ведутся через министерство здравоохранения Челябинской области. — ответили сайту «Первый областной» в ГБУЗ № 4 города Златоуста.

В Минздраве пояснили, что в данный момент всю информацию предоставляет следственный комитет Челябинской области. Такие ограничения действуют до завершения расследования уголовного дела.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» УК РФ, начав проверку ГБУ № 4 Златоуста. Внимание на медучреждение обратили после жалобы жителей города: их родственник скончался от неверного лечения. Всем, кто, по мнению следствия окажется виновным в произошедшем, грозит до 3 лет лишения свободы.

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