/ Посетитель челябинского ТРК скончался в одном из отделов

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Сегодня, 20 декабря, в торгово-развлекательном комплексе «Родник» скончался человек. Об этом сообщают очевидцы. По их словам, посетитель неожиданно умер в одном из отделов сотовой связи, расположенном на первом этаже ТРК. Сейчас площадь вокруг него огорожена, сам отдел не работает.
В салоне сотовой связи закрыты и завешаны каким-то куском тряпки оба входа, вокруг стоит человек пять полиции, часть внутри, два человека не в форме и тело частично накрытое такой же тряпкой у кассы. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец.
Отметим, что в справочной ТРК «Родник» отказались от комментариев, а в правоохранительных органах факт произошедшего не уточняют.