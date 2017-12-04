/ 9-месячный младенец умер в Магнитогорске из-за застрявшего в горле колпачка

СК проводит доследственную проверку.

В минувшие выходные на Южном Урале произошла трагедия. 2 декабря в одной из квартир дома в Магнитогорске 9-месячный ребенок задохнулся, у него в горле застрял колпачок от лекарственного тюбика. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.



При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенок подавился пластмассовым колпачком от тюбика с лекарственным препаратом. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти ребенка. По его результатам будет принято процессуальное решение.