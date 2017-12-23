/ Скончался лидер «Песняров» и «Сябров»

Автор хита «Алеся» ушел из жизни на 71-м году.

Вчера, 22 декабря, ушел из жизни бывший участник ансамбля «Песняры» и один из основателей «Сябров», автор хита «Алеся» Валентин Бадьяров. Музыкант скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил его друг и коллега Николай Подгорнов, передает издание «Спутник Беларусь».



Ушел из жизни мой лучший друг, замечательный человек, великолепный скрипач, основатель и руководитель ансамбля «Сябры», один из создателей знаменитой песни «Алеся» Валентин Бадьяров. Очень грустно. — написал Николай Подгорнов в социальной сети.



Валентин Бадьяров в конце 1980-х переехал в Германию, откуда продолжал поддерживать тесные контакты с коллегами и друзьями. О дате и месте прощания с известным музыкантом будет сообщено позднее. Пока неизвестно, будет он похоронен в Германии или в Беларуси.