/ Обвиняемый не дождался суда и умер в изоляторе на Южном Урале

Скончавшийся мужчина проходил по делу об убийстве.

13 декабря в следственном изоляторе Сатки скончался обвиняемый. Мужчину перевели из следственного изолятора в ИВС для ожидания заседания суда. Неладное заметил его сокамерник, он сообщил об ухудшении состояния здоровья надзирателям. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 57-летнего мужчины.



Перед помещением в ИВС жалоб на состояние здоровья от мужчины не поступало. В период нахождения подсудимого в изоляторе его сокамерник сообщил об ухудшении самочувствия помещенного к нему в камеру данного задержанного. Сотрудники полиции незамедлительно вызывали карету скорой помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Также медики назвали предварительную версию гибели мужчины. Тюремные врачи поставили предварительный диагноз «Тромбоэмболия легочной артерии», от которого впоследствии наступила смерть.

Отметим, что сейчас в ГУ МВД России по Челябинской области по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.