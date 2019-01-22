/ Житель Миасса умер в собственной квартире при неизвестных обстоятельствах

Во всех деталях гибели разбирается полиция.

В Миассе 70-летний мужчина погиб в собственной квартире. Его тело было обнаружено накануне, 21 января.

Около шести часов вечера в Миасский спасательный отряд поступил вызов на улицу Попова. Звонили родственники миассца. По их словам, он перестал отвечать на звонки, а входная дверь была закрыта изнутри на защелку.

Как рассказал ответственный по связям со СМИ Миасского спасотряда Дмитрий Головин, прибывшие на место спасатели перепилили замок бензорезом. Когда они вошли в квартиру, пенсионер уже был мертв. Сейчас во всех обстоятельствах дела разбирается полиция.