/ Подарок за помощь волонтерам и спасателям вручили самоотверженной жительнице Магнитогорска

Женщина ежедневно кормила всех, кто работал на завалах.

Жительницу Магнитогорска Асию Качесову, которая кормила лагерь горячей едой все дни, что продолжался разбор завалов, отблагодарили волонтеры и общественники. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал главврач ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №3» Анатолий Шалагин. Тете Асе, как звали женщину все работавшие на разборе завалов, вручили швейную машинку.

Асия на морозе кормила спасателей и поила их горячим чаем. Во время этой спасательной операции ей пытались помогать молодые девушки-волонтеры, но она их гнала в тепло. Мол, им рожать еще. В общем, сегодня общественники и волонтеры решили сделать тете Асе новогодний подарок. И она расплакалась. С подарком, как я понял, угодили. — сказал Анатолий Шалагин.

Асия Качесова в первые дни января спала всего по 4 часа, чтобы успеть обеспечить каждого в лагере едой. По словам женщины, она не задумывалась, нужно ли помочь, посчитала своим долгом сделать что-то доброе и полезное для участников трагедии.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек. 6 человек спасли, в том числе 10-месячного Ваню Фокина. Он сейчас под наблюдением московских специалистов.