/ Умершего естественной смертью челябинца признали убитым после эксгумации

На повторном исследовании тела настояла прокуратура.

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после смерти жителя Челябинска. Его труп обнаружили еще в августе 2017 года в одной из квартир Ленинского района. Находившийся в том же помещении мужчина не смог объяснить, что случилось с собутыльником, из-за сильного опьянения. Признаков насильственной смерти не нашли. Через некоторое время районный прокурор сопоставил факты и предположил, что имело место убийство.



Прокуратура проверила материалы и направила следователю прошение о возбуждении уголовного дела. Было эксгумировано и исследовано тело, установлена причина смерти. Она являлась насильственной. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно находится в суде Ленинского района. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь прокуратуры Ленинского района Ольга Шумкина.



Мужчину, которого обвиняют в совершении убийства, сейчас содержат под стражей. Он ждет судебного заседания, где будет вынесен приговор. Максимальный срок по статье «Убийство» — 15 лет лишения свободы.