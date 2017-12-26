/ Скончался написавший музыку к «Крокодилу Гене» композитор Владимир Шаинский

Маэстро ушел из жизни после продолжительной болезни.

Сегодня, 26 декабря, Россию и другие страны СНГ омрачило известие о смерти Владимир Шаинского. Композитор ушел на 93-м году жизни. Владимира Шаинского знал каждый, кто вырос на советских мультиках: он написал музыку ко множеству из них. Одни из самых известных мелодий звучат в мультфильме о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Сын Владимира Шаинского Вячеслав подтвердил порталу iz.ru смерть композитора. — сообщает портал «Известия».

Отметим, что Владимир Шаинский скончался после продолжительной болезни. Он болел раком желудка и перенес несколько операций. Смерть настигла Шаинского в США, где он проживал в последние годы.