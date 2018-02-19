/ Южноуральский солдат с «огнестрелом» скончался в военном госпитале

Врачи боролись за жизнь военнослужащего около месяца.

В больнице Амурской области скончался 18-летний Евгений Кувайцев. Солдат прибыл на службу в Белогорский гарнизон из южноуральского села Кропачево, однако через два месяца попал в больницу с огнестрельным ранением. Врачи около месяца пытались выходить солдата, однако жизнь его поддерживали аппараты, мозг не функционировал. Усилия оказались тщетны.

Во время расследования уголовного дела стало известно, что за день до трагедии южноуральского солдата били по голове.

В ходе прокурорской проверки исполнения должностными лицами выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство. — рассказали в военной прокуратуре Белогорского гарнизона.

Решение об уголовном преследовании рядового, бившего солдата из Кропачево, избирается. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова пообещала содействие родственникам погибшего.

Маргарита Павлова скорбит вместе с родственниками умершего призывника. Уполномоченный по правам человека будет добиваться справедливого расследования фактов «дедовщины». Дело остается на личном контроле Уполномоченного по правам человека. — рассказала сайту «Первый областной» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Напомним, 18-летнего парня из Кропачево с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части в Белогорске, Амурская область. По версии следствия, в кармане у солдата была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон. Возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что записку солдат написал сам.