/ 25-летний челябинец-уклонист стал фигурантом уголовного дела

Молодой человек отказывался отдавать долг родине в течение двух лет.

25-летнего жителя Челябинска подозревают в уклонении от призыва на военную службу. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела. В 2017—2018 годах он систематически игнорировал повестки без законных оснований на это.

По данным следствия, Бурков в течение 2017−2018 годов, не имея законных оснований для освобождения от призыва на воинскую службу, неоднократно не являлся по врученным повесткам в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. Вопрос о предъявлении обвинения решается. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.