/ Южноуральского солдата, павшего под Москвой, обнаружили поисковики

Боец был родом из Еткульского района.

В районе Варшавского шоссе города Москвы поисковиками были найдены и подняты останки бойца из Челябинской области. Шарафутдинов Хайрутдин Шарафутдинович, по данным приписного свидетельства, родился в Еткульском районе в 1914 году. Солдат был убит при обороне Москвы 22 октября 1941 года. Последним местом его службы была 201-я бригада 5-го воздушно-десантного корпуса.

В поисках участвовали бойцы поисковых объединений «Долг» и «Феникс». Именных вещей, медальонов при погибшем не было. В данный момент ведутся поиски родственников.

Останки будут похоронены с воинскими почестями 27 октября 2018 года на мемориале воинской славы «Кузовлево» в Московской области. — сообщили в поисковом объединении.

Напомним, ранее поисковикам уже удавалось обнаружить в разных районах страны останки южноуральских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Например, в прошлом году были найдены челябинские бойцы Юрий Перескоков, погибший в битве на территории Брестской области, и младший сержант Михаил Панфилов, служивший на севере страны. В апреле этого года в Орловской области поисковики нашли останки Ивана Сорокина. А Волгоградские поисковики нынешней весной обнаружили в местах сталинградских боев лейтенанта Федора Костомарова.