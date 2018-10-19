/ Охранника с огнестрельным ранением нашли на теплоэнергоцентрали

Звук выстрела услышали коллеги погибшего.

Тело охранника с огнестрельным ранением обнаружили на территории ТЭЦ-1 сегодня, 19 октября. Труп увидели коллеги мужчины. Они услышали выстрел и отправились на осмотр площадки. Тело находилось в лесном массиве, оружие, из которого стреляли, — пистолет — лежало неподалеку. Погибший охранник получил его утром, заступив на смену.

На территории предприятия был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения, сотрудника охраны. Предположительно, смерть не несет криминального характера. По факту обнаружения трупа проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в СО по Ленинскому району города Челябинска.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего 19 октября.