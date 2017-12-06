/ Врачи не смогли спасти школьника после падения с 12 этажа на ЧМЗ

Многочисленные тяжелые травмы привели к смерти ребенка.

Подросток, выпавший с 12 этажа жилого дома в Металлургическом районе, скончался в больнице во время операции. Врачи боролись за жизнь мальчика, сразу же после госпитализации ему начали проводить операцию. Однако многочисленные травмы не позволили его спасти.



Ребенка после падения увезли в ближайшую больницу — городскую больницу № 6, там его незамедлительно направили в операционную. У него были диагностированы травмы, характерные для падения с высоты. Врачи до последнего боролись за жизнь ребенка и сделали все возможное для его спасения, но травмы оказались несовместимы с жизнью. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении здравоохранения администрации Челябинска.



Напомним, сегодня стало известно о падении с большой высоты 13-летнего ребенка в Металлургическом районе Челябинска. Мальчик выпал с балкона жилого дома, расположенного на высоте 12 этажа. После падения он оказался на бетонном козырьке подъезда. Тело ребенка увидели очевидцы, они же обратились за помощью в экстренные службы. На место незамедлительно прибыли представители скорой помощи и спасатели. У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы, его доставили в больницу.