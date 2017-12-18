/ Бороться с нарушениями в «симфонии» организма научились в центре сердечно-сосудистой хирургии

Врачи проводят безболезненную операцию по борьбе с мерцательной аритмией.

Южноуральские врачи научились пресекать первый «звоночек» инсульта — мерцательную аритмию. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске проводят криобаллонную абляцию фибрилляции предсердий. Эта процедура позволяет стабилизировать работу предсердий во время перекачки крови в желудочки.



Если представить ритм сердца как симфонию, а само сердце как оркестр, в котором один из музыкантов начал фальшивить, то станет понятно, как происходит разлад сердечной мышцы из-за распространенной патологии — фибрилляции предсердий или мерцательной аритмии. Со стороны левого предсердия на основание легочных вен, то есть тех вен, по которым в сердце возвращается кровь из легких, переходит часть мышечных волокон миокарда. И если в предсердии они взаимоорганизованы, сокращаются синхронно, то там, где они на вену наслаиваются, появляется хаотическая структура. Мышечные волокна располагаются неправильно и разнонаправленно. Такая структура создает много проблем. Может возникать экстрасистолия — преждевременные электрические импульсы, которых быть не должно. Они будут вызывать постоянную, лишнюю активность мышц предсердий и рождают в сердце электрический хаос. Сердце перестает выполнять свою главную функцию — полноценное снабжение органов кровью. В лучшем случае это означает тяжелую болезнь. В худшем — смерть. — рассказал сайту «Первый областной» заведующий третьим кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске Павел Шугаев.



Отметим, что сама процедура является атравматичной. В вену пациента вводится специальный катетер, на конце которого находится специальный баллон. Он движется к проблемному месту и по достижению цели замораживает проблемный отрезок вены. Образовавшая ткань перестает посылать бессистемные импульсы сердцу, таким образом его работа стабилизируется.

