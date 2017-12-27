/ Материнская смертность на Южном Урале снизилась почти в два раза

Проблемы остаются в области педиатрии и онкологии.

Челябинская область успешно справляется с демографическими проблемами. Такое заключение сделал областной минздрав, подведя итоги года. Материнская смертность упала на 47,1%, на 6,1% снизилась смертность от болезней кровообращения, на 18,6% - от туберкулеза. Также южноуральцы меньше умирают от последствий ДТП, болезней органов дыхания и пищеварения. Показатель общей смертности упал на 2,9%. Не все так гладко в педиатрии.



На 1,8% вырос показатель младенческой смертности, в этом году он составил 5,7 на тысячу родившихся, при том, что индикативный показатель на 2017 год — 5,8. При этом в абсолютных значениях число детей, умерших в возрасте до одного года, снизилось с 223 умерших в 2016 году до 209 умерших в 2017 году. Несоответствие динамики относительных показателей смертности динамике абсолютных данных объясняется тем, что Росстат использовал для расчета в 2016 году коэффициент годового выражения високосного года, который меньше, чем коэффициент годового выражения невисокосного года. — сообщили сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Также увеличилось количество пациентов с онкологической патологией. Областной показатель смертности от злокачественных новообразований увеличился на 1%.