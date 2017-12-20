/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летнему Мише Боровкову победить аутизм

Мальчику необходим третий курс реабилитации.

Миша Боровков — послушный 4-летний мальчик. Он любит смотреть мультики, играть с друзьями и братом. Однако идет на контакт Миша по-особенному, ведь он и сам особенный ребенок. Несколько лет назад специалисты поставили ему диагноз «приобретенный аутизм». За это время семья дважды отправляла Мишу на курсы реабилитации, чтобы помочь мальчику социализироваться.

Сейчас он интересуется миром, что и должен делать ребенок. Мы отдельно ходим к логопеду-дефектологу. От всего есть толчки. Миша начал движения делать. Если раньше на физкультуре бегал просто, то сейчас с ребятами повторяет движения. Слушает музыку, даже может подпевать. — рассказала сайту «Первый областной» мама Жанна Боровкова.



Первый курс лечения оплатили работодатели мамы, на второй семья взяла ссуду, которую теперь выплачивает. Мальчику предстоит еще одна реабилитация. Приступать нужно в ближайшее время, но самостоятельно покрыть выставленный счет Боровковы не могут. Ведь курс в центре стоит 100 тысяч рублей. Пенсия ребенка, десять процентов от этой суммы, ежемесячно уходит на важные для Миши посещения бассейна, дефектолога и дополнительных творческих занятий.



Помочь Мише Боровкову можете вы, читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.