/ Инвалид скончался рядом с горящим диваном в Челябинске

Погибшего мужчину обнаружила сестра, пришедшая навестить родственника.

Накануне в Ленинском районе Челябинска произошел пожар, унесший жизнь местного жителя. Тело погибшего мужчины нашла его сестра. По предварительной версии, причиной ЧП стало курение на диване.

Сестра хозяина квартиры пришла к нему домой и увидела возгорание дивана. Собственными силами огонь удалось потушить до прибытия подразделений. НА месте сотрудники МЧС провели проливку, чтобы не повторилось возгорание. Огнем уничтожен диван, площадь повреждения составила 3 квадратных метра. После того как с огнем удалось справиться, в квартире обнаружили хозяина без признаков жизни. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предварительной причиной гибели инвалида специалисты называют отравление угарным газом.

Отметим, что на место выезжали 12 сотрудников подразделения и 4 машины МЧС.