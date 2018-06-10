/ Высокую пожарную опасность прогнозируют в Челябинской области

Особое внимание уделили южной и восточной частям региона.

Вновь установившаяся сухая и ветреная погода может поспособствовать распространению природных пожаров в Челябинской области. Об этом предупредили метеорологи. По их данным, высока вероятность ЧС в южных и восточных районах региона.

10 июня в южных районах Челябинской области сохраняется, в восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). — информирует Челябинский гидрометцентр.

Сотрудники МЧС готовы к борьбе с огнем. По состоянию на 8:00 природных пожаров в Челябинской области не зарегистрировано.

Напомним, что ни в коем случае нельзя жечь траву или разводить костер, особенно на территории, близкой к лесу. С конца апреля в регионе было уничтожено больше 22 тысяч гектаров леса. Причиной стали пожары.