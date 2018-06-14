Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.12 +0.78 74.14 +0.77
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Скончался режиссер Станислав Говорухин

Скончался режиссер Станислав Говорухин

Деятелю искусства было 82 года.
сегодня в 13:16
  |  Происшествия

Сегодня, 14 июня, ушел из жизни Станислав Говорухин. Кинорежиссер скончался на 83-м году жизни после болезни. Информацию об этом сообщил во время пленарного заседания в Государственной Думе Вячеслав Володин.

В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила. — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты почтили память артиста и режиссера минутой молчания.

Накануне информация о госпитализации Говорухина появилась в федеральных СМИ. Состояние пожилого режиссера оценивалось как крайне тяжелое.

Напомним, Станислав Говорухин сыграл более 20 ролей в кино, а также выступил в качестве режиссера более 20 картин. Среди его известных работ «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», сериалами «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта».

Происшествия
Инвалид скончался рядом с горящим диваном в Челябинске
вчера в 09:43
Инвалид скончался рядом с горящим диваном в Челябинске
Общество
Режиссер Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет
07.06.2018
Режиссер Кира Муратова скончалась в возрасте 83 лет
В мире
Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
14.04.2018
Умер режиссер фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Общество
Режиссер культового фильма «Техасская резня бензопилой» скончался на 75-м году жизни
27.08.2017
Режиссер культового фильма «Техасская резня бензопилой» скончался на 75-м году жизни
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
  
сегодня в 14:25
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
Спорт
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в России
сегодня в 13:50
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в России
Происшествия
Скончался режиссер Станислав Говорухин
сегодня в 13:16
Скончался режиссер Станислав Говорухин
Общество
Пенсионерка из Магнитогорска сняла селфи-репортаж с места встречи гостей на ЧМ-2018
сегодня в 13:02
Пенсионерка из Магнитогорска сняла селфи-репортаж с места встречи гостей на ЧМ-2018
Спорт
Воспитанники «Рифея» завоевали 5 медалей на конном турнире в УрФО
сегодня в 12:44
Воспитанники «Рифея» завоевали 5 медалей на конном турнире в УрФО
Общество
Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска
сегодня в 12:14
Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска
Общество
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске проведут на основе зарубежного опыта
сегодня в 11:34
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске проведут на основе зарубежного опыта
Политика
«Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра
сегодня в 10:55
«Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6