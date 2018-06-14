/ Скончался режиссер Станислав Говорухин

Деятелю искусства было 82 года.

Сегодня, 14 июня, ушел из жизни Станислав Говорухин. Кинорежиссер скончался на 83-м году жизни после болезни. Информацию об этом сообщил во время пленарного заседания в Государственной Думе Вячеслав Володин.

В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила. — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты почтили память артиста и режиссера минутой молчания.

Накануне информация о госпитализации Говорухина появилась в федеральных СМИ. Состояние пожилого режиссера оценивалось как крайне тяжелое.

Напомним, Станислав Говорухин сыграл более 20 ролей в кино, а также выступил в качестве режиссера более 20 картин. Среди его известных работ «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», сериалами «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта».