/ Соседи рассказали о состоянии маленьких братьев, выпрыгнувших в окно из-за пожара

Детям потребовалась помощь врачей.

Соседи рассказали, что происходило после пожара в многоэтажке в Тракторозаводском районе. По их словам, когда дети заметили дым, уже нельзя было выбраться через входную дверь. Коридор загорелся моментально, отрезав путь к отступлению. Прыгать мальчики решили в окно. Несмотря на небольшую высоту — второй этаж — без травм, говорят соседи, не обошлось.

Когда я подошла, младший лежал на каталке, на шее у него корсет был, слева на голове была шишка. Вроде, у него с животом что-то после падения. Старший прыгнул — вроде ничего, но шок, видимо, был, его трясло всего. Вечером одноклассники сказали, что у него перелом. Я говорю: почему они решили прыгать? Это же так опасно. У них и полицейский спросил, почему они не звали на помощь. Старший мальчик ему сказал: «Я так кричал, так кричал, но меня никто не слышал». — рассказала сайту «Первый областной» местная жительница Анастасия Ястолова.

В квартире уже начался ремонт. Вчера из нее вывезли все вещи. Пообщаться с хозяевами не удалось: рабочие не дали их контакты.

Напомним, 12-летний мальчик и его 6-летний брат 9 июня выпрыгнули из окна, чтобы спастись от пожара. Из-за короткого замыкания в розетке сгорела двухкомнатная квартира. В момент пожара дети дома были одни. Мама оставила их на несколько минут, выйдя в магазин.