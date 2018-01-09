/ 11-летний ребенок из Сатки умер после падения глыбы льда

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мальчик, получивший серьезные травмы после посещения ледового городка в Сатке, умер в областной больнице. Медики не смогли помочь 11-летнему ребенку. Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. По результатам проверки, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, маленький житель Сатки пострадал в местном ледовом городке в конце декабря. На 11-летнего мальчика упала ледяная глыба после спуска с горки. Ребенка доставили в областную больницу, там его состояние медики оценили как тяжелое. После этого следователи начали доследственную проверку.