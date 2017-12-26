/ Следователи найдут виновных в падении ледяной глыбы на 11-летнего школьника

В первую очередь проверят ответственных за безопасность ледового городка.

В Саткинском районе ребенок, решивший опробовать ледовый городок до официального открытия, получил серьезную травму. После этого проверку организовала полиция, а затем дело переняли следователи. Они хотят установить степень вины в произошедшем лиц, которые отвечают за безопасность детей в ледовом городке.

По предварительным данным ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него упал кусок льда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение режима безопасного пребывания детей. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, маленький житель Сатки пострадал 25 декабря. На 11-летнего мальчика упала ледяная глыба. Ребенка доставили в областную больницу, его состояние расценивают как тяжелое. При этом на момент ЧП монтаж конструкций не был завершен.