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/ В приюте Троицка несовершеннолетняя девочка умерла от кровоизлияния в мозг

В приюте Троицка несовершеннолетняя девочка умерла от кровоизлияния в мозг

Медицинские работники не смогли спасти ребенка.
сегодня в 14:16
  |  Происшествия

Муниципальное казенное учреждение «Приют» в Троицке потрясла смерть 11-летней воспитанницы. Тело девочки обнаружили вечером 21 февраля. 

Девочка пришла к медику и пожаловалась на головную боль, затем резко наступило ухудшение самочувствия. Приехала бригада реанимации, но спасти ребенка медики не смогли. — сообщил сайту «Первый областной» помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По словам представителя следственного комитета, на теле ребенка не было обнаружено признаков насильственной смерти. По факту смерти девочки будет проводиться доследственная проверка, будут оценены действия сотрудников детского дома и медицинских работников.

После того, как девочка пожаловалась на сильную головную боль, воспитатель немедленно вызывал медработника, который осмотрел ребенка и вызвал скорую помощь. Действия сотрудников были точны и не вызывали сомнений. Скорая помощь по прибытию на место случившегося оказывала реанимационные мероприятия, которые не дали эффекта, затем констатировала смерть девочки. Директор незамедлительно уведомила полицию о случившемся. — сообщает сайту «Первый областной» Минсоцотношений Челябинской области.

Диагноз ребенка — обширное нетравматическое кровоизлияние в мозг. Как отмечает министерство социальных отношений Челябинской области, при поступлении ребенка в МКУ «Приют» в сентябре 2018 года, она проходила медицинский осмотр. В декабре 2018 года ребенок прошел углубленный медосмотр. По результатам обследований, патологий выявлено не было.

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